Pistoiese all’assalto della capolista Esame Tau per riaprire i giochi

Finalmente ci siamo, è il giorno di-Tau Altopascio. Mancano ormai poche ore alla sfida che porrà fine al girone d’andata e al 2024 di entrambe le formazioni, che alle 14.30 scenderanno in campo al Marcello Melani per provare a chiudere l’anno solare con un sorriso. Nonostante la posta in palio sia molto elevata, alla luce ancheclassifica che vede gli amaranto al comando del Girone D e gli arancioni attardati di otto lunghezze, Alberto Villa non vuol sentir parlare di partita decisiva: "Sarà una partita importante come lo era quella di domenica scorsa – ha detto alla vigilia il tecnico arancione – e come lo sarà la prossima. Noi abbiamo il dovere di pensare di settimana in settimana, senza guardare il lungo periodo. Io non so dove arriverà la, so solo che lavorerò dalla mattina alla sera per portare lapiù in alto possibile".