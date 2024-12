Formiche.net - Perché l’incontro tra Fidan e il nuovo signore della Siria è importante

Nei giorni scorsi le interviste ai media internazionali, compreso l’italiano Tg1. Venerdì gli incontri con la delegazione americana che ha portato alla revocaretaglia da 10 milioni di dollari che pendeva sulla testa. Oggi il faccia a faccia con Hakan, potente ministro degli Esteri ed ex capo dell’intelligenceTurchia, che la caduta del regimeno di Bashar al-Assad ha certificato essere uno dei principali architetti del Medio Oriente.Ahmed al-Sharaa ha abbondato il nome di guerra Abu Mohammed al-Jolani. E oggi, in giacca e cravatta, ha accoltonel palazzo presidenziale di Damasco. Grandi abbracci e soltanto la bandiera rivoluzionariana alle spalle (oltre a quella turca dell’ospite). Basta questo per raccontare il suo tentativo di cambiare la percezione pubblica che i partner internazionali hanno.