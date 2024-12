Ilnapolista.it - Pagelle – Meret in versione Octopussy, eroico. Per capire il secondo tempo, bisogna ascoltare Garcia

Ledi Genoa-Napoli 1-2, a cura di Fabrizio d’Esposito. Il Napule ha un colossale colpo di sonno nel, come i pastori che attendono la nascita del Bambinello, e uno dei pochi a rimanere scetato è il giovaneche instronca i tentativi genoani con tiriaaggirro e teste vaganti. Certo, resta negato sui rilanci, ma staseraè davvero– 8DI LORENZO. C’è il Napule di un inedito futbol bailado contiano e c’è il Napule orrifico, fermo ancora ad Halloween, della ripresa. In tutto questo l’Eurocapitano sospinge la destra ma è da una sua maldestra rimessa laterale che principia in modo grottesco il gol degli autoctoni – 6RRAHMANI. Pinamonti, ripeto Pi-na-mon-ti, neldel Real Genoa fa ammattire sia lui sia Giovannino Gesù ma Amir è un resistente temprato dalla cabeza vincente dello zero a due – 7JUAN JESUS.