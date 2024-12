Lanazione.it - "Obbligatorio vincere per il vero rilancio"

Il Prato vuole regalarsi un felice Natale. Nell’ultimo appuntamento del 2024, nonché l’ultimo del girone d’andata del raggruppamento D di serie D, i lanieri ospitano oggi (calcio d’avvio alle 14.30) il Fiorenzuola, penultima forza della graduatoria assieme al San Marino con appena 12 punti conquistati fino a questo momento. Peraltro, i piacentini stanno vivendo un momento estremamente negativo: sono sei le sconfitte consecutive. Un ruolino di marcia cha ha convinto la società rossonera a cambiare guida tecnica. In panchina contro i biancazzurri non siederà Vincenzo Cammaroto, esonerato dopo l’ultimo ko subito per mano del Tuttocuoio, bensì il vice Ettore Guglieri. Di fronte a Remedi e compagni ci sarà quindi una squadra ferita: un pericolo in più per gli uomini di mister Marco Mariotti. "E’ un match che nasconde tantissime insidie.