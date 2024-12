Lapresse.it - Milano, coppia gay aggredita e 45enne in ospedale: “Fr… di merda”

Unaomossessuale è statanella notte ain zona Barona mentre camminava mano nella mano con insulti omofobi come “fate schifo”, “fr. di“, “ma veramente fate?”, “siete contro Dio e la natura” da parte di un gruppetto di giovani.Uno dei due aggrediti, un, che ha reagito a parole agli insulti, è stato trasportato circa 50 minuti più tardi all’San Paolo in codice verde con lievi ferite a causa di un pugno in faccia. L’uomo, di professione infermiere, sempre al San Paolo, è stato sottoposto a una visita neurologica e dimesso pochi minuti fa.I fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte in via Santa Rita da Cascia all’altezza del civico 59 e sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu e i carabinieri. Ancora ignoti i presunti aggressori. “A noi spetta denunciare un clima sempre più violento e discriminatorio nei confronti di persone della comunità LGBT”, attacca il consigliere regionale della Lombardia eletto con Patto Civico, Luca Paladini, amico personale dellae che ha denunciato pubblicamente l’episodio.