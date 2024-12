Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “La mediocrità impera, nessuna presa di posizione”

Verona-0-1, una brutta partita per i rossoneri che dà però respiro alla classifica e a Paulo Fonseca. Il Diavolo, a pari partite giocate, si trova a meno cinque dalla Lazio quinta in classifica. Tante le reazioni nel post partita. Alfredo, esperto di calciomercato, ha parlato delle scelte di formazione di Paulo Fonseca e anche del momento in casa rossonera. Ecco le sue parole dal suo canale 'YouTube'. "La partita contro il Verona è figlia del tempo. Ho criticato il cambio Chukwueze-Calabria? No io critico le scelte di formazione: perché non hai giocato da subito con Jimenez alto? Se hai deciso di non fare giocare Theo Hernandez, cosa per me senza senso, quando lo fai entrare non puoi pensare che sia il migliore in campo. Per me non doveva proprio giocare, oppure partire da titolare, almeno gli dai una mano dal punto di vista psicologico.