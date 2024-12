Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: “Vincere è importante. Il mio lavoro è…”

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC. Nel testo presenti anche delle parole molto importanti del numero uno rossonero Gerry. Ecco le dichiarazioni del proprietario del club. Gli obiettivi della squadra, la questione stadio, la cessione di Tonali e non solo (traduzioneNews). Ecco le sue parole sugli obiettivi del club. "campionati è ovviamente un obiettivo. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘con intelligenza.’ L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mioil campionato italiano ogni anno lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale, il mioè posizionare l’ACper lottare per lo scudetto ogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, e andare il più lontano possibile nella Champions League ogni anno.