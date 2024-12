Meloni | nostra sicurezza non sarà minata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 "Vogliamo difendere i confini esterni e non vogliamo permettere alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la". Così il presidente del Consiglioal termine del vertice Nord-Sud in Lapponia, dove ha sottolineato che Nord e Sud devono affrontare insieme le grandi sfide che l'Ue si trova davanti,e non su posizioni pregiudizialmente su fronti opposti. Per domani -annuncia- è convocata una riunione per vedere come procedere sul protocollo Albania.Salvini al Viminale? "Siamo contenti del ministro che c'è".