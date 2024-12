Agi.it - Meloni convoca lunedì vertice di governo sull'Albania: "Mi pare che la Cassazione ci abbia dato ragione"

AGI - "Hoto per domani una riunione sul temaper capire come procedere" dopo la decisione della. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa che concludono il primoNord-Sud a Saariselka, nella Lapponia finlandese. "Miche laal, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto". E'ipotesi di un ritorno di Salvini al Viminale "miche un fatto che l'oggetto del processo a Salvini fossero le scelte politiche piuttosto che effettivi reati" ma "oggi sia io che Salvini siamo contenti dell'ottimo lavoro che svolge il ministro dell'Interno", Matteo Piantedosi ha detto