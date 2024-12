Notizie.com - Magdeburgo, manifestazione ad alta tensione. In Italia innalzate ovunque le misure di sicurezza: tra due giorni si apre il Giubileo

Il presunto responsabile dell'attacco ai mercatini di Natale di, in Germania, il 50enne Taleb Al Abdulmohsen è accusato di 5 omicidi e 200 tentati omicidi.I procuratori hanno già effettuato il primo interrogatorio del presunto terrorista, un medico saudita ex musulmano. Sul movente il procuratore capo dello Stato Horst Walter Nopens, ha detto: "Potrebbe essere che fosse insoddisfatto del modo in cui i rifugiati sauditi sono stati trattati a". Il giudice dovrà decidere se Taleb dovrà essere posto in custodia cautelare. Ieri sera i cittadini hanno commemorato le vittime davanti alla cattedrale della cittadina della Sassonia.