Lapresse.it - Magdeburgo, la protesta dell’estrema destra dopo l’attentato di venerdì: centinaia in piazza

di manifestanti di estremasi sono riuniti sabato sera in unacentrale della città di, in Germania, all’indomani delavvenuto nei mercatini di Natale della città tedesca. Almeno 5 i morti e 200 i feritiche un’auto, guidata da un cittadino di origini saudite, è piombata sulla folla.Diversedi partecipanti si sono radunati in una delle piazze centrali della città. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Remigrazione’ e sono stati intonati slogan come ‘Noi siamo il popolo‘. Secondo il giornale presente anche Thorsten Heise, noto esponente di un gruppo neonazista, che ha incitato con degli slogan i manifestanti.