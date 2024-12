Quotidiano.net - “La polizia lo valutò non pericoloso”. L’attentatore di Magdeburgo e le polemiche per il mancato allarme in Germania

Berlino, 22 dicembre 2024 – Taleb Jawad al Abdulmohsen "non è un elemento particolarmente”. Così latedescail killer diun anno fa quando l’Arabia Saudita segnalò lo psichiatra. Lo scrive oggi il noto quotidiano Die Welt. La stampa tedesca mette insieme i segnali che potevano sollevare sospetti sul medico immigrato, islamofobo, e simpatizzante dell’estrema destra, e ne chiedono conto al governo di Olaf Scholz, accusato di aver sottovalutato i rischi. This undated HO image obtained on December 21, 2024, shows Taleb Jawad Al Abdulmohsen, the alleged car-ramming perpetrator that killed 5 and injured more than 200 in an attack on a Christmas market in Magdeburg, eastern Germany, on December 20, 2024. Taleb Jawad Al Abdulmohsen had lived in Germany since 2006 and held a permanent residence permit, working in a clinic near Magdeburg.