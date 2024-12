Gamberorosso.it - La lunga storia dei ricciarelli, i dolci di Siena adatti a chi è intollerante al lattosio

Per comprenderne l’importanza e il legame profondo con il territorio, basti pensare che sono stati il primo prodotto dolce a ottenere il marchio IGP nel 2010: per produrre ic’è un disciplinare rigido, ormai, e la lavorazione e il confezionamento possono avvenire solo nella provincia di. Insieme al panforte, sono il simbolo del Natale in città, anche se vengono consumati un po' ovunque. La preparazione prevede l’uso di mandorle, zucchero semolato, albume d’uovo, lievito e zucchero a velo, a cui possono aggiungersi poi anche miele, agrumi o vaniglia, canditi e ostie da attaccare alla base del fragrante pasticcino.I, nati per ricordare le babbucce dei sultaniLa leggenda narra che fu Ricciardetto della Gherardesca, condottiero crociato, a riprodurre per primo in Toscana una ricetta molto diffusa in Oriente.