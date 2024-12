Ilgiorno.it - Il sogno di Simone Moro, l'alpinista torna in Nepal per ritentare la salita sulla vetta del Manaslu: “Non posso arrendermi”

Bergamo, 22 dicembre 2024 – L’uomo del grande freddo, delle scalate invernali sulle montagne più alte del mondo, ci riprova sul: “L’intera squadra salirà senza corde fisse, senza ossigeno, senza campi preparati in precedenza”.è di nuovo in Himalaya. Dopo essere stato respinto in passato per quattro volte, tra il 2015 e il 2022, a causa delle condizioni meteo avverse (troppa neve, pericolo valanghe e la presenza di seracchi non attraversabili), l’bergamasco èto in, dove tenterà nuovamente la scalata invernale delladel, 8.163 metri, una delle montagne più alte, belle e spettacolari del mondo con quelle due cime che tagliano il cielo dell’Himalaya.è uno specialista delle invernali: sua la firma sulle “prime“ dello Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) e Nanga Parbat (2016).