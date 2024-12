Quotidiano.net - Il Papa: Israele bombarda i bimbi: "E non fa entrare il patriarca a Gaza"

Sono state istintive e non mancheranno di far discutere le parole con cuiFrancesco si è rivolto ieri a braccio, prima di pronunciare il discorso ufficiale, ai confratelli cardinali della Curia ricevuti per i tradizionali auguri di Natale. "Ieri (venerdì, ndr.) illatino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa – ha denunciato – non l’hanno lasciato, come avevano promesso; e ieri sono statiti dei bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca il cuore". Una specie di sfogo per Bergoglio che da mesi è in contatto tutti i giorni con i circa 500 cattolici diasserragliati ormai dal 7 ottobre scorso 2023 nella piccola e inerme parrocchia della Santa famiglia, divenuta, da quando è partita l’offensiva israeliana, anch’essa bersaglio dimenti e tiri dei cecchini: due catechiste sono state uccise e diverse persone sono nel frattempo morte di stenti nonostante non ci sia alcuna prova che il compound della parrocchia copra o ospiti miliziani di Hamas.