Extra X100 Triplex: il nuovo standard del lusso in mare del gruppo Palumbo Superyachts

Realizzato interamente in composito con rinforzi in carbonio, l’misura 30 metri di lunghezza e presenta un baglio massimo di 8,1 metri. Questa configurazione consente di ottenere volumi interni paragonabili a quelli di yacht di oltre 40 metri, con una stazza lorda di circa 260 GT, offrendo un’ampiezza eccezionale per un’imbarcazione di queste dimensioni.Design che esalta la connessione con ilUno degli aspetti più innovativi dell’è il suo design, concepito per favorire una connessione diretta con ile l’ambiente circostante. Le vetrate a tutta altezza, presenti sia sul ponte principale che su quello superiore, offrono una vista panoramica continua, immergendo gli ospiti in uno scenario unico. La cabina armatoriale, posizionata nella parte anteriore, è arricchita da ampie vetrate laterali retrattili, che amplificano la sensazione di apertura verso l’esterno.