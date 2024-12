Calciomercato.it - Dybala trascina e la Roma vince lo scontro ‘salvezza’: Parma al tappeto

Nel lunch match, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, laha battuto ilVittoria dovesse essere e vittoria è stata per la, impegnata contro ilnella diciassettesima giornata del campionato di Serie A: una sfida troppo importante per i giallorossi.(LaPresse) – Calciomercato.itPartita senza storia quella disputata allo stadio ‘Olimpico’ di, sbloccata dopo soli 8 minuti da Paulosul primo calcio di rigore di giornata, concesso dall’arbitro Marco Di Bello per un fallo di Balogh sullo stesso argentino. I ducali provano a rimettersi in partita, ma dopo pochi minuti, precisamente al tredicesimo, ci pensa Alexis Saelemaekers a segnare il momentaneo 2-0 al volo su cross di Angelino. La squadra di Fabio Pecchia fatica a rendersi pericolosa e si fa al riposo sul doppio vantaggio giallorosso.