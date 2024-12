Ilrestodelcarlino.it - Corteo del Wwf contestato: "Gli argini vanno ripuliti"

Protesta non condivisa. Ieri pomeriggio il Wwf ha organizzato una manifestazione camminando lungo l’argine del fiume Savio nella zona di via Roversano, per contestare le operazioni in corso di pulizia degli, che stanno comportando il taglio della vegetazione. "Per sicurezza conserviamo gli alberi" si leggeva nello striscione che – insieme all’immancabile vessillo del panda -apriva ilformato da una trentina di persone. L’intervento di pulizia si è trasformato, secondo il Wwf, nella distruzione di un bosco che aveva resistito anche agli eventi alluvionali "difendendo sponde, trattenendo detriti ed evitando danni peggiori in città. A patire del taglio saranno anche molte specie animali come anfibi e rettili (nelle vicinanze è stato individuato un sito riproduttivo di Testuggine palustre) e piccoli mammiferi.