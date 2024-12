Ilrestodelcarlino.it - Coraggioso come un supereroe: colpito da malattia rara a tre anni, ora sta bene

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 22 dicembre 2024 – A volte la realtà stupisce, perché ci riserva storie belle quasiquelle dei film a lieto fine. Una famiglia di Ravenna, padre, madre e due bimbi piccoli, si è ritrovata da un giorno all’altro a dover affrontare unadi cui non aveva, fino a quel momento, neanche sentito parlare, la sindrome di Guillain-Barré, in pratica una paralisi degli arti che si può manifestare improvvisamente. Ad esserneè il figlio grande, di 3, che a fine ottobre, dalla sera alla mattina, non ha più l’uso delle gambe. “Era il 21 ottobre – racconta la madre – e il giorno prima nostro figlio erasempre, giocava, si muoveva, faceva quello che aveva sempre fatto. Il giorno dopo non riusciva più a camminare. Il 23 lo abbiamo portato al pronto soccorso, dove gli hanno inizialmente diagnosticato un raffreddore dell’anca, quindi siamo tornati a casa”.