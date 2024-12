Nerdpool.it - Chi è Metamorpho? Tutto sul personaggio DC introdotto nel trailer di Superman

Neldi, svelato al grande pubblico qualche giorno fa, vediamo comparire per pochi istanti, unmolto conosciuto dai lettori dei fumetti DC Comics, ma che potrebbe non essere così familiare per i neo appassionati. Scopriamo insieme chi è, quali sono le sue origini e i suoi poteri. Origini di, il cui vero nome è Rex Mason, è uno dei personaggi più unici dell’universo DC Comics. Creato da Bob Haney e Ramona Fradon, ilfa la sua prima apparizione in The Brave and the Bold #57 nel 1965. Rex Mason era un avventuriero e cercatore di tesori, assunto dal magnate industriale Simon Stagg per recuperare un antico artefatto noto come il Globo di Ra. Durante la missione, Rex viene tradito e lasciato a morire in una tomba egizia, dove viene esposto a un misterioso gas radioattivo che lo trasforma in, l’Uomo Elemento.