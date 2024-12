Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque Serie C1. Il Città di Massa resiste fino alla ripresa. Battuta a Fucecchio

vigordi4 VIGOR: Campinotti, Moscatelli, Fusco, Salvadori, Qevani, Masha, Fejzaj, Falconi, Bertocci, Fedeli, Settesoldi. All. Poli.DI: Salvatori, Velardi, Russo, Baldi, Del Freo, Deste, Farneti, Ivan, Laaribi (nella foto), Verduci, Carducci, Ottaviano. All. Fialdini/Fortini. Arbitro: Janniello di Prato e Gambino di Livorno; crono Giobbi di Pontedera. Marcatori: Feizaj 2 (F), Salvadori 2 (F), Settesoldi (F), Falconi (F), Qevani 2 (F); Laaribi (M), Ivan (M), Ottaviano (M), Verduci (M).– Ildiha chiuso l’anno ed il girone d’andata del campionato regionale diC1 con una sconfitta. Ai ragazzi della coppia Fialdini/Fortini hanno tenuto testa per un tempocompagine di casa, andando al riposo sotto di un gol (4-3), ma nellasono crollati finendo per essere doppiati dagli avversari.