Ilgiorno.it - Baby rapinatori in metrò a Milano: il branco circonda gli agenti dopo aver derubato un 13enne nella stazione di Pagano

, 22 dicembre 2024 – Il colpo sulle scale tra la banchina e il mezzanino della fermata del. L’adolescente accerchiato da un gruppo di coetanei e costretto a spogliarsi del giubbotto e a consegnare lo smartphone. L’intervento immediato di duedella polizia locale. L’arresto dell’autore materiale. Finita? No, perché a quel punto i complici sono tornati in massa, accerchiando i ghisa per liberare l’amico: uno dei vigili è stato buttato a terra e colpito con calci e pugni, senza riportare per fortuna gravi conseguenze. Alla fine, il bilancio dell’operazione-lampo parla di due minorenni marocchini, di 14 e 15 anni, ammanettati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e portati al Beccaria, in vista dell’udienza di convalida. FermataOre 18 di venerdì, siamo alladella linea rossa della metropolitana.