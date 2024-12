Anteprima24.it - Avellino-Picerno, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoVentesima giornata del campionato di serie C Now al Partenio-Lombardi si sfida l’e il. Irpini reduci dalla vittoria con il Team Altamura mentre i melandrini nell’ultimo turno sono usciti sconfitti con il Foggia.Ledi(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Tribuzzi; Patierno, Redan. A disposizione: Guarnieri, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Rocca, Armellino. Toscano, Arzillo, Russo, Gori, Campanile, Vano. All. R. Biancolino.(4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Allegretto, Nicoletti; Franco, De Ciancio; Energe, Maiorino, Petito; Bernardotto. A disposizione: Summa, Esposito, Ragone, Santarcangelo, Cecere, Volpicelli, Guerra, Graziani, Cardoni.