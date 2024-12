Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2. La Conad chiude l’andata a Siena: obiettivo riscattare lo scivolone con Palmi

La(12)il girone d’andata con l’anticipo delle 20,30 sul campo dell’Emma Villas(16). La sfida serve per mettersi subito alle spalle l’inatteso kappao con il fanalino, arrivato domenica in 4 set, provando sin da subito a migliorare una classifica non buona: il sestetto di Fanuli, infatti, occupa la penultima piazza in coabitazione con Cantù e, considerando che alla fine del campionato retrocederanno in A3 le ultime 2 della graduatoria, è bene iniziare a mettere fieno in cascina. Il ruolino esterno di Stabrawa e compagni non è dei migliori: in 6 match due soli successi, entrambi al tie-break, con Cuneo e Porto Viro, oltre a 4 ko che non hanno portato punti. "Gara importante, dobbiamo trovare il nostro spirito combattivo" è il pensiero del libero Alessandro Zecca.