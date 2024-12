Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne. Il Progresso a Gradara. In palio mezza salvezza

L’Ecotermologic Castel Maggiore è chiamata a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e dopo il ko casalingo con Potenza Picena. Altro scontro diretto in chiave: alle 17, le ragazze di coach Mazzotta saranno di scena con il Team 80 a, dove andranno a caccia del secondo successo esterno per staccare una rivale nel campionato di B2. Le altre gare: San Damaso-Arbor Reggio Emilia, New System VTorresi-Cervia, Fos Cvr Reggio Emilia-Soliera, Vallefoglia-Pesaro, Porto San Giorgio-San Martino, Massa Lombarda-Filottrano. La classifica: San Damaso 26; Porto San Giorgio 23; Arbor Interclays Reggio Emilia 22; Soliera 21; Fos Cvr Reggio Emilia 20; Filottrano 17; Pesaro, Cervia,Ecotermologic Castel Maggiore 14; Team 80, New System VTorresi, Massa Lombarda 11; San Martino 6; Vallefoglia 0.