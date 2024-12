Viminale | attenzione a lupi solitari

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Riunione tra il ministro dell'Interno Piantedosi e i vertici delle forze di Polizia, alla luce dell'attentato a Magdeburgo, in Germania. Massimaal rischio di possibili gesti di emulazione da parte di "". Vanno rafforzate le misure di prevenzione per le iniziative di piazza, in particolare quelle religiose, anche con dissuasori e presidi mobili. Accorgimenti di sicurezza anche nei centri medi e piccoli.Misure esclusivamente precauzionali,dato che al momento non ci sono allarmi specifici.