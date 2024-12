Lanazione.it - Una... tombola speciale dell’Osteria Pertini a favore della Lilt

Una serata natalizia solidale quella che si è svolta all’Osteriadi Castagnola, dove, in occasionepresentazionemassese, è stata ufficializzata la conferma di Pietro Bianchi, ex dirigente medico di medicina nucleare del Noa, alla presidenza(Lega italiana per la lotta ai tumori) di Massa-Carrara. "Dal 1990, prima circolo, oggi osteria e anche bottega – è scritto nella confezionenasce da una ricetta di Angelo Giusti e la moglie, per tutti ’Zia Piera’ e continua a tramandare da una generazione all’altra la passione per i sapori, i profumi e gli odoritradizione culinaria massese, in un ambiente dove si respira un’atmosfera amorevole e carica di piacere, per trascorrere momenti da incorniciare che rimangono scolpiti nella memoria delle persone.