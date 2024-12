Secoloditalia.it - Un letto sotto l’albero per Giorgia, una fuga relax per Matteo: i regali di Natale dei partiti ai propri leader

UnperMeloni, un viaggio perSalvini. Sono idiche i rispettivihanno deciso di offrire aiper.Un modo per dire a: “Riposati un po’ di più”, almeno aQuello per il premier è un pensiero che unisce praticità e ironia, come halineato Ignazio La Russa. «Sarà un modo per dirle “riposati un po’ di più”», ha commentato sorridendo il presidente del Senato. Con un contributo di 50 euro a testa, i parlamentari del partito hanno acquistato il regalo della nuova residenza di Meloni al Torrino, un quartiere di Roma che la premier conosce già molto bene. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ha puntualizzato che «non è una colletta perchéha bisogno del, ma tutti gli anni deputati e senatori fanno un presente alladi partito e presidente del Consiglio».