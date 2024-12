Secoloditalia.it - Un bimbo di 9 anni tra le vittime di Magdeburgo. L’insegnate di tedesco: “Come Taleb ne ho visti tanti, non si integrano”

Aveva soli noveuna delle cinquedell’attacco al mercatino di Natale di, in Germania. Lo hanno confermato le autorità tedesche, precisando che le altre quattro persone rimaste uccise erano adulti. Resta confermato il numero di 200 feriti.Undi 9tra le cinquediLa città nell’Est del Paese in queste ore è diventata meta di una sorta di pellegrinaggio, con centinaia di persone che si sono riversate nella piazza principale e altrettante, tra le quali il presidenteFrank-Walter Steinmeier, che hanno assistito nella cattedrale alla funzione commemorativa destinata ai parenti delle, ai soccorritori e agli invitati. Una grande folla di persone si è radunata fuori dalla chiesa per assistere alla commemorazione su un grande schermo, deponendo fiori e accendendo candele.