Quotidiano.net - Tornano in voga i giochi da tavolo: ecco i più cercati. Gli intramontabili e qualche novità

Negli ultimi anni, complici le restrizioni pandemiche e il conseguente periodo trascorso nelle mura domestiche, in Italia sono tornati indae di carte. A confermare la tendenza è la ricerca condotta da Solitaire.net, che ha dimostrato un forte e crescente interesse per questi passatempi e ha anche raccolto i dati per stilare una classifica deipreferiti.Le classifiche Il criterio principale adottato dallo studio è stato quello di consultare le ricerche effettuate su Google in Italia. Un metodo che ha portato a conferme di alcuni deistorici, che hanno segnato intere generazioni, e a sorprese di nuovi, che stanno conquistando il mercato. In base a questi dati, sono state stilate quattro classifiche: una per ipiù rie altre tre a seconda della categoria di appartenenza del gioco, come ‘classici’, ‘moderni’, ‘strategia’.