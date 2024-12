Unlimitednews.it - Thiago Motta “Soddisfatto, ma pretendo sempre di più”

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – “Il bilancio lo lascio a voi, per me va fatto a fine stagione, quel che mi interessa è la concentrazione sulla prossima partita, contro una squadra che affronteremo con grande determinazione e concentrazione, sapendo quello che dovremo fare e che dovremo evitare per vincere la partita”. Così il tecnico della Juventus,, alla vigilia del match di domani in casa del Monza. “Sonodel lavoro di tutti, madi più, a partire da me, voglio tutti noi determinati a cercareuna crescita e un miglioramento”, ha aggiunto l’allenatore bianconero che ha insistito su questo tasto rispondendo ad altre domande. “Vogliovedere cose positive dalla squadra, per me è questo l’importante, deve essercila determinazione a crescere in ogni allenamento e in ogni partita, contro ogni avversario che affrontiamo.