Sparavigna assolto in Cassazione dall’accusa di diffamazione

Tempo di lettura: 2 minutiLa V sezione Penale della Suprema Corte di“ha annullato definitivamente il verdetto di condanna peremesso dei giudici della IV sezione della Corte d’Appello di Napoli” alla quale la Procura di Torre Annunziata aveva fatto ricorso “dopo l’assoluzione piena che il giornalista Salvatoreaveva ottenuto in primo grado per l’inesistente accusa didurante una telefonata fatta in diretta su facebook al sig. Antonello Sannino”. Lo riferisce lo stessoin un comunicato.“Finalmente è stata fatta definitivamente giustizia su una vicenda alla quale si voleva per forza dare una lettura diversa da quella rispondente alla verità dei fatti”, queste le parole diche sottolinea che nei suoi confronti si sarebbe messa in moto una “macchina del fango” che oltre “che infangare gratuitamente la mia onorabilità“, ne compromisero “la ‘discesa in campo’ quale candidato durante la campagna elettorale per le Amministrative dello scorso anno a Torre Annunziata”.