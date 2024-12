Quotidiano.net - Salvini assolto, Gasparri (Forza Italia): “Smentiti i bugiardi e faziosi. Ma i giudici non hanno meriti”

Roma, 21 dicembre 2024 – “Questa sentenza è una lezione per i senatori che bocciarono la mia proposta quando ero presidente della giunta delle immunità. La mia relazione diceva chenon doveva essere processato. Fu respinta da irresponsabili,che avevano approvato quella sulla Diciotti. Poi in Aula si decise di mandarlo a processo". Maurizio, capogruppo al Senato di, nel giorno dell’assoluzione del leader della Lega per Open Arms vorrebbe che “tutti quelli chevotato contro la mia relazione chiedessero scusa aglini e si definissero come dei tapini chedato luogo a un episodio di uso politico della giustizia in Parlamento. I senatori Pd e M5svotato per un intento persecutorio. Con l’aggravante che sulla Diciotti i grillini, allora alleati della Lega, votarono a favore.