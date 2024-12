Ilgiorno.it - “Salta” la banda dell’esplosivo: aveva ripulito bancomat nel Pavese

L’hanno chiamata ladei, specializzata nel farre con l’esplosivo gli sportelli Atm. I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno smantellato il gruppo che avrebbe colpito anche in provincia di Pavia e Milano. Otto persone sono state arrestate perché accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Le indagini erano state avviate nel dicembre 2023. Secondo la ricostruzione della procura di Foggia e dei militari, il modus operandi della compagine criminale prevedeva l’impiego di autovetture di grossa cilindrata, provento di furto e con targhe clonate per gli spostamenti, oltre all’utilizzo di carte di credito prepagate, fornite da uno degli indagati e intestate a stranieri.