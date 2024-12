Panorama.it - Pancreas, la cura possibile

Il cancro alfa parte dei famigerati «tumori killer», quelli con la più bassa probabilità di sopravvivenza. Ma, grazie ad alcune nuove scoperte, in futuro potrà essere rimosso da questa categoria. La caratteristica più interessante emersa di recente è che un farmaco usato per il trattamento dell’asma ha mostrato, sia in cellule da coltura sia in animali di laboratorio, una capacità sbalorditiva di contrastare la proliferazione tumorale. È il frutto di una ricerca dalle potenziali applicazioni nelladi altre neoplasie che è stato pubblicata lo scorso luglio sul Journal of Experimental & Clinical Cancer Research a firma di un gruppo internazionale coordinato dall’Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso del Cnr di Napoli, tra i quali Gabriella Minchiotti (Cnr-Igb) e Cristina D’Aniello (Cnr-Igb).