Nuova Fiat Campagnola | torna con la nuova Jeep Wrangler?

Laè stato il fuoristrada di enorme successo che la Casa torinese ha prodotto per oltre 3 decenni tra il 1951 ed il 1987. L’auto ha segnato un po’ il assaggio dall’industria automotive militare a quella civile, con un mezzo che, nato dalle ceneri dellaWillis, ha fatto conoscere il mondo dei fuoristrada all’Italia e non solo.Laè stata prodotta in oltre 40 mila esemplari ed è stata anche l’auto impiegata dalle forze di pubblica sicurezza. Celebre anche la versione che per ben 27 anni (1980-2007) ha servito lo Stato di Città del vaticano come Papamobile. Proprio a bordo di quest’auto si trovava papa Wojty?a quando subì l’attentato del 13 maggio 1981.L’auto poi non è stata più riproposta, anche se Iveco, con la Massif, tra il 2007 ed il 2011, ha tentato di riproporla, senza, però, un largo successo.