Montegranaro | una città che vuol dire gruppo di lettura

C’è stato un periodo che era difficile raccontare. L’edilizia era cresciuta con poca o nulla armonia: un affastellamento di case e di fabbriche. Poi, piano piano s’è posto rimedio al disordine. Bello il viale sotto al centro storico, belli i negozi che vi insistono, belli il teatro e la biblioteca. E bello anche il bistrot Scaramante dove s’è radunato ilche solitamente fa capo alla biblioteca. L’appuntamento è per le 10,30 di un sabato passato. Il tema dell’incontro è: A che punto il giornalismo oggi. Non un interrogativo ma un esclamativo, come per: dove ci troviamo oggi. Arrivo per tempo, come mia consuetudine. Il civico 49 di Viale Zaccagnini è una sorta di incavo lungo la via. Al piano terra insiste il Caffè. Sopra c’è una piazzuola con verde attorno. Salgo la dolce scalinata e trovo lo slargo.