Mercatini Concerto di Natale Barbascura e Roberta Bruzzone | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccanoe villaggi natalizi, ildisabato al Teatro Sociale,X sabato al Teatro Donizetti, dove domenica ci sarà, mostre e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 21 e domenica 22 dicembre.BERGAMOSABATO 21 DICEMBRE– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babboin Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– “Il Teatro è servito”, due appuntamenti con la compagnia La Voce delle Cose– “di” al Teatro Sociale– Alla Pelandi lettura e condivisione di libri– “Sono qui per caos”, al Donizetti in scenaX– Sagra romana al Piazzale degli AlpiniDOMENICA 22 DICEMBRE– Al Sociale si conclude la stagione di Ensemble Locatelli– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babboin Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– “Il Teatro è servito”, due appuntamenti con la compagnia La Voce delle Cose– Sagra romana al Piazzale degli Alpini–al Donizetti con “Favole da incubo”