Ilfattoquotidiano.it - Meloni e la strage di Magdeburgo: “Garantire la sicurezza dei cittadini”. Musk attacca Scholz: “Incompetente idiota”

“Non è la prima volta che accade sotto Natale. Non posso non partire dal dare la mia massima solidarietà all’intero popolo tedesco. È un tema col quale ci confrontiamo da anni. Dobbiamo essere attenti a come gestiamo le nostre politiche anche per come riusciamo aladei nostri. Anche questa è una materia che riguarda la questione della”. La presidente del Consiglio Giorgiaarrivando al vertice Nord-Sud di Saariselka, nella Lapponia finlandese, commenta quanto accaduto in Germania, dove nella sera del 20 dicembre un’auto – guidata dall’attentatore saudita anti-Islam Taleb Al Abdulmohsen – si è lanciata a tutta velocità sulla folla ai mercatini di Natale di, causando vittime e centinaia di feriti. Solidarietà e auguri di pronta guarigione ai feriti anche da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto, che definisce “brutale” l’attacco a