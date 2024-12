Ilrestodelcarlino.it - Lodi, notificata la sospensione: Fabbri (per ora) tiene le deleghe

Ferrara, 21 dicembre 2024 - Una rapidità fulminea. Ieri, attorno all’ora di pranzo, il documento della Prefettura era già protocollato e sulla scrivania del sindaco Alan. Il quale, a sua volta, ne ha celermente preso atto. Stiamo parlando del documento con il quale viene certificata la sussistenza della causa didi diritto dalla carica di assessore di Nicola, oggetto della condanna in primo grado per induzione indebita nel caso Cidas. “Nel rispetto della legge Severino – si legge in una nota stringata che arriva dalla residenza municipale – l’assessore sarà sospeso temporaneamente per diciotto mesi dalla sua carica politica, con effetto immediato”. Si tratta “di un atto amministrativo obbligatorio, che non anticipa e non incide sull’esito dei successivi gradi del giudizio penale”.