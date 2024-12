Sport.quotidiano.net - Lecce-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 dicembre 2024 – Sono passati solo due anni da quando Marco Baroni allenava ile cercava una difficilissima salvezza, riuscendo poi a fine stagione nell'obiettivo. Da allora le prospettive dei salentini non sono cambiate, passando di tecnico in tecnico cercando di preservare con risorse limitate la categoria, riuscendo per altro nell'intento. Lo stesso però non si può dire dell'allenatore toscano, che dopo un'ancor più impressionante salvezza lo scorso anno a Verona è ora approdato in una big come la, dimostrando tutto il proprio valore in panchina in questo avvio di stagione. La suaè infatti al quarto posto in Italia, prima in Europa League e nella trasferta del Via del Mare, contro i giallorossi di Marco Giampaolo vuole mantenere stabile il proprio tabellino di marcia.