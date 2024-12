Formiche.net - Le tre, gravi, questioni sollevate dal processo Open Arms. Scrive Cangini

Premesso che per Matteo Salvini, traballante e delegittimato com’è nella Lega così come nel Paese, dal punto di vista squisitamente politico una condanna sarebbe stata auspicabile, la vicendanel suo complesso ci invita a riflettere su almeno tre.Eccole: l’azione temeraria dei pubblici ministeri, la reazione ipocrita della politica, l’approccio fazioso dei media.Che l’accusa di sequestro di persona (e in fondo anche quella di rifiuto di atti di ufficio) non avrebbe retto era chiaro tutti sin dall’inizio del. Lo dicevano i penalisti, lo sussurravano i costituzionalisti: anche quelli che pubblicamente sostenevano il contrario. Ma la logica non era giudiziaria, era politica. Salvini andava messo politicamente fuori gioco. Priorità emersa con forza sconcertante dalle trascrizioni delle chat dell’allora presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, con il capo della procura di Viterbo, Paolo Auriemma.