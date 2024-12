Ilgiorno.it - Le forze democratiche: "Attacco mirato. Le stragi nacquero in un clima così"

Intimidire i giudici che, a Brescia e Bologna, stanno ricostruendo la verità sulleneofasciste del 1974 e del 1980. Questa, secondo Manlio Milani, è una delle letture da dare agli episodi legate ae neofasciste: a Bologna col tentativo di un corteo nei pressi della stazione, a Brescia con il corteo "con modalità squadrista e militaresca", come ricordato dal senatore Alfredo Bazoli. In risposta al corteo e alle svastiche disegnate pochi giorni dopo in centro, a due passi dalla stele dei Caduti di piazza della Loggia, ieri circa 4mila persone hanno partecipato al presidio democratico promosso da un centinaio di associazioni, partiti, sindacati. Sospeso appositamente il Consiglio comunale, seppur con il voto contrario del centrodestra che ha approvato, però, unitariamente, un ordine del giorno (assente di peso il consigliere di FdI Carlo Andreoli, per motivi familiari).