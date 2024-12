La Mummia | rivelato il logo ufficiale del nuovo film!

Leggi su Cinefilos.it

Laildel!Dopo averviieri che il franchise horror sta per tornare sotto il controllo di Lee Cronin di Evil Dead Rise, che scriverà e dirigerà ilLa(The Mummy). per New Line Cinema e Blumhouse. Insieme all’annuncio, iluscirà il 17 aprile 2026. Oggi è lo stesso regista e la Blumhouse tramite i loro profili social ha diffondere il titledelche trovate di seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blumhouse (@blumhouse)Ilera stato precedentemente annunciato come un progetto horror di Lee Cronin senza nome, ma la Blumhouse ha annunciato la sua vera natura sul suo accountdi Twitter con un’immagine animata della prima pagina della sceneggiatura con il titolo, accompagnato da un canto inquietante che ricorda le colonne sonore dei precedentidella