Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi da Burger King a Bologna: paura in via Ugo Bassi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 dicembre 2024 –in via Ugo: a causa di un principio diche si è sviluppato nei locali di. L’esercizio commerciale si trova di fronte all’ingresso al Mercato delle Erbe. Nel tratto della strada appena riaperto al traffico dopo la parziale chiusura del cantiere del tram. Alcune squadre dei vigili del fuoco stanno operando tra le folla che passeggia in centro in questo sabato mattina natalizio. Ancora incerte le cause. Notizia in aggiornamento