"Il nostro obiettivo rimane la salvezza"

Nonostante gli undici risultati utili consecutivi e le ultime due vittorie consecutive, il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta ha invitato a mantenere un profilo basso: "Ilresta la". Il trainer dei calabresi non ha mancato di elogiare il gruppo per l’ottimo rendimento fino ad ora espresso, tale da consentire il raggiungimento dell’ottavo posto in classifica, con 23 punti e il conseguente piazzamento nei play off. Un percorso virtuoso che sta entusiasmando i tifosi calabresi, attesi oggi in oltre ottomila sugli spalti del ‘Ceravolo’. Caserta si è soffermato anche sullo Spezia: "È una squadra solida, che può disporre di ottime individualità, molto forte sui calci piazzati". Riguardo le tre partite in tre giorni e la necessità di dosare le forze, il trainer nativo di Melito Porto Salvo non farà ricorso al turn over: "Non ci penso.