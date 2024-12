Liberoquotidiano.it - Il Napoli piega il Genoa 2-1 e torna primo in classifica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Basta untempo di forza alperre ila Marassi per 2-1 e scavalcare momentaneamente Atalanta e Inter in vetta alla. Le reti azzurre portano la firma di Anguissa e Rrahmani, mentre non basta ai rossoblu una rete di Pinamonti nella ripresa. Prova dai due volti della squadra di Conte, dominante neltempo mentre nella ripresa solo un grande Meret con almeno tre super parate evita la clamorosa rimontana. La squadra di Vieira a sua volta, dopo untempo troppo timido, nella ripresa prova con il carattere a mettere sotto ile per poco non riesce nell'impresa di regalare una prima soddisfazione al neo patron Sucu che non era presente allo stadio. Ina quota 38 punti, in attesa degli impegni di Atalanta e Inter. Ilreste fermo a quota 16 punti e rischia di scivolare di nuovo in zona retrocessione.