Unlimitednews.it - Il Bologna vince anche a Torino, granata battuti 2-0

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – All’Olimpico Grandeilconquista la sesta vittoria nelle ultime otto partite e continua la sua risalita in classifica. I ragazzi di Italiano, infatti, si impongono per 2-0 contro idi Vanoli, grazie alle reti di Dallinga e Pobega, tutte nella ripresa. Dopo il sostanziale equilibrio del primo tempo, la formazione emiliana ha legittimato il successo nella ripresa, attaccando con più convinzione. In apertura, all’8?, ilha subito l’occasione per mettere in discesa la partita. Dopo revisione al Var, infatti, l’arbitro Piccinini si accorge del contatto in area tra Sosa e Holm, concedendo il rigore agli ospiti. Dagli undici metri, però, Castro calcia centrale, facendosi così parare la sua conclusione da un attento Milinkovic-Savic. Nel finale di frazione il portiere serbo blocca senza problemiil diagonale di Dominguez.