Ilfattoquotidiano.it - I 400 metri a folle velocità nel mercatino e l’auto compatta per superare i varchi: la dinamica dell’attentato a Magdemburgo

Ha percorso almeno 400in mezzo alle famiglie che affollavano i mercatini di Natale. Con un’auto che, con ogni probabilità, non aveva scelto a caso: un modello compatto per sfruttare un varco, usarla come un ariete e poter portare a termine il suo piano del quale, al momento, non è chiara la matrice. La strage nel centro di Magdeburgo è certamente un attentato ma il profilo di Taleb Al Abdulmohsen, 50 anni, medico psichiatra nato in Arabia Saudita e trasferitosi in Germani nel 2006 con un permesso di soggiorno permanente, non era noto ai servizi segreti. Nessun segno di radicalizzazione, anzi la sua storia rintracciabile sui social racconta tutt’altro. Insomma, perché ha agito?Di certo, alle 19.04 di venerdì 20 dicembre, esattamente a otto anni e un giorno dall’attentato di Anis Amri ai mercatini di Berlino, il medico aveva deciso di compiere una strage.