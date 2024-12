Ilgiorno.it - Giochi pericolosi. Scoperti mille chili di fuochi artificiali

Leggi su Ilgiorno.it

Maxi sequestro did’artificio illegali. Il carico è stato trovato dalla polizia locale di Cologno Monzese, che ha effettuato il blitz in un garage. Gli agenti, agli ordini del comandante Fabio Scupola, hanno proceduto a portare via una tonnellata di materiale pirotecnico, che era detenuto illegalmente e stoccato pericolosamente all’interno di un box. A essere denunciati per detenzione abusiva di materiale esplodente sono stati due soggetti di trenta e ventotto anni, entrambi residenti in città. La merce, del valore commerciale di circa 10mila euro, era stata organizzata in 67 colli, che contenevano ciascuno quattro batterie did’artificio pronti all’utilizzo. L’operazione dei ghisa colognesi si inserisce in un più ampio quadro di controlli del territorio, che sono stati disposti dal comandante di largo Salvo D’Acquisto e che sono stati intensificati proprio in questo periodo per rispondere a una problematica particolarmente sentita in prossimità delle feste di Natale e, soprattutto, di Capodanno.